БРИКС обсуждает введение единой валюты

Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте. Государства действуют в этом направлении. Ведется работа над созданием финансовой системы.

Российский посол в Китае Игорь Моргулов сообщил о ведении переговоров между странами БРИКС о единой валюте. Он отметил, что сегодня объединение покидает пространство, в котором доминирует доллар.

"Мы покидаем пространство, в котором доминирует доллар, и развиваем механизм и инструменты по-настоящему независимой финансовой системы"

- Игорь Моргулов

Дипломат рассказал о проделанной работе в рамках Нового банка развития объединения, механизмов условных валютных резервов стран-членов БРИКС.

Говоря о единой валюте, посол заявил, что переговоры ведутся. При этом он сказал, что это не дело ближайшего будущего, хотя тренд очевиден.

Моргулов добавил, что страны действуют в этом направлении. Дипломат также сообщил о работе над созданием независимой финансовой системы.