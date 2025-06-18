Владимир Путин заявил, что попытки Запада помешать становлению миропорядка стали причиной дестабилизации в мире, которая привела к конфликту на Ближнем Востоке.

Российский президент Владимир Путин в приветственном письме участникам "Примаковских чтений", которое зачитал его помощник Юрий Ушаков обвинил Запад в дестабилизации в мире.

Глава государства заявил, что попытки западных стран помещать становлению справедливого многополярного миропорядка стали причиной существенной дестабилизации обстановки в мире.

По словам российского лидера, страны Запада хотели сохранить выгодную только им модель глобализации. Глава РФ добавил, что дестабилизация и привела к конфликту на Ближнем Востоке.

Путин рассказал о выходе из западноцентричной системы координат. Он подчеркнул, что его можно обеспечить только коллективными усилиями большинства на основе равноправия.