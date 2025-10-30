Путин назначил новых замсекретаря Совбеза РФ и заминистра обороны

Булыга, ранее занимавший пост замглавы Минобороны России, назначен заместителем секретаря Совбеза РФ. На его место в МО назначен Санчик
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Булыги заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
"Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности"
– текст документа
Булыга с марта прошлого года был замглавы Минобороны РФ по вопросам материально-технического обеспечения ВС России. Теперь этот пост будет занимать, согласно другому указу главы государства, генерал-полковник Александр Санчик, ранее командующий Южной группировкой войск.