Путин назначил новых замсекретаря Совбеза РФ и заминистра обороны

Здание Министерства обороны России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Булыга, ранее занимавший пост замглавы Минобороны России, назначен заместителем секретаря Совбеза РФ. На его место в МО назначен Санчик

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Булыги заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

"Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности"

– текст документа

Булыга с марта прошлого года был замглавы Минобороны РФ по вопросам материально-технического обеспечения ВС России. Теперь этот пост будет занимать, согласно другому указу главы государства, генерал-полковник Александр Санчик, ранее командующий Южной группировкой войск.

