Глава Минобороны РФ прибыл в Алматы на заседание Совета министров обороны СНГ

Визит в Казахстан совершает министр обороны РФ Андрей Белоусов, этим вечером он прибыл в Алматы, где будет проходить заседание Совета министров обороны стран СНГ, информирует министерство.
"В ходе заседания состоится обсуждение актуальных вопросов многостороннего военного сотрудничества в целях укрепления национальных вооруженных сил и поддержания региональной стабильности"
– Минобороны РФ
В сообщении уточняется, что формат встречи в Алматы подразумевает совместную работу глав Минобороны стран Содружества. В Алматы прибыли также министры обороны Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Секретарь Совета министров обороны СНГ также будет участвовать в мероприятии.
Белоусов в рамках визита проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из СНГ.
Заседание состоится 31 октября, по итогам встречи министры подпишут план совместной работы на будущий год и ряд документов по развитию взаимодействия стран СНГ в военной сфере.