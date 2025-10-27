Глава Минобороны РФ прибыл в Алматы на заседание Совета министров обороны СНГ

Министр Белоусов прибыл в Казахстан, завтра в Алматы пройдет заседание Совета министров обороны СНГ. Российский министр в рамках визита также проведет двусторонние встречи с коллегами.

Визит в Казахстан совершает министр обороны РФ Андрей Белоусов, этим вечером он прибыл в Алматы, где будет проходить заседание Совета министров обороны стран СНГ, информирует министерство.

"В ходе заседания состоится обсуждение актуальных вопросов многостороннего военного сотрудничества в целях укрепления национальных вооруженных сил и поддержания региональной стабильности"

– Минобороны РФ

В сообщении уточняется, что формат встречи в Алматы подразумевает совместную работу глав Минобороны стран Содружества. В Алматы прибыли также министры обороны Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Секретарь Совета министров обороны СНГ также будет участвовать в мероприятии.

Белоусов в рамках визита проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из СНГ.

Заседание состоится 31 октября, по итогам встречи министры подпишут план совместной работы на будущий год и ряд документов по развитию взаимодействия стран СНГ в военной сфере.