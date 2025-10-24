Армен Григорян отправится на заседание Совбеза стран СНГ

Ереван впервые с 2022 года отправит в Москву секретаря Совбеза Григоряна на заседание по безопасности стран СНГ.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян прибудет в Москву на заседание руководства Совбезов стран СНГ. Это произойдет впервые за три года, передают армянские СМИ.

Согласно информации медиа, решение было принято главой правительства Армении Николом Пашиняном. Сообщается, что в армянскую делегацию вошли секретарь Анаит Погосян и помощник Севак Каграманян.

Напомним, что Григорян не присутствовал на заседаниях Совбеза СНГ с 2022 года.

Отметим, что заседание глав СНГ прошло в начале октября в Душанбе. На саммите присутствовал премьер Армении Никол Пашинян.