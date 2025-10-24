Вестник Кавказа

Армен Григорян отправится на заседание Совбеза стран СНГ

Армен Григорян отправится на заседание Совбеза стран СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван впервые с 2022 года отправит в Москву секретаря Совбеза Григоряна на заседание по безопасности стран СНГ.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян прибудет в Москву на заседание руководства Совбезов стран СНГ. Это произойдет впервые за три года, передают армянские СМИ. 

Согласно информации медиа, решение было принято главой правительства Армении Николом Пашиняном. Сообщается, что в армянскую делегацию вошли секретарь Анаит Погосян и помощник Севак Каграманян.

Напомним, что Григорян не присутствовал на заседаниях Совбеза СНГ с 2022 года. 

Отметим, что заседание глав СНГ прошло в начале октября в Душанбе. На саммите присутствовал премьер Армении Никол Пашинян.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.