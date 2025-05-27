Путин готов подключиться к переговорам США и Ирана – Дмитрий Песков

Российский лидер Владимир Путин готов принять участие в переговорах между Ираном и США по ядерной программе Тегерана "по мере необходимости", заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
"По мере необходимости. Это же процесс, который происходит вот в эти дни. И по мере необходимости. Вы знаете, что продолжается наш диалог и с Тегераном, и Вашингтоном по различным каналам. Поэтому, по мере необходимости президент сможет подключиться, российская сторона сможет подключиться"
– Дмитрий Песков
Песков отметил, что Москва имеет партнерские отношения с Тегераном, власти РФ готовы внести свой вклад в переговоры.
Напомним, что США и Иран провели пять раундов переговоров по иранскому ядерному вопросу. В Тегеране заявили, что сохранение за Ираном возможности обогащения урана является принципиальной позицией, что противоречит американским предложениям о полном отказе от обогащения.