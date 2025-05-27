Вестник Кавказа

Путин готов подключиться к переговорам США и Ирана – Дмитрий Песков

Путин готов подключиться к переговорам США и Ирана – Дмитрий Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили о готовности российского президента Владимира Путина присоединиться к переговорам по иранскому атому, если возникнет необходимость.

Российский лидер Владимир Путин готов принять участие в переговорах между Ираном и США по ядерной программе Тегерана "по мере необходимости", заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков. 

"По мере необходимости. Это же процесс, который происходит вот в эти дни. И по мере необходимости. Вы знаете, что продолжается наш диалог и с Тегераном, и Вашингтоном по различным каналам. Поэтому, по мере необходимости президент сможет подключиться, российская сторона сможет подключиться"

– Дмитрий Песков 

Песков отметил, что Москва имеет партнерские отношения с Тегераном, власти РФ готовы внести свой вклад в переговоры. 

Напомним, что США и Иран провели пять раундов переговоров по иранскому ядерному вопросу. В Тегеране заявили, что сохранение за Ираном возможности обогащения урана является принципиальной позицией, что противоречит американским предложениям о полном отказе от обогащения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
795 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.