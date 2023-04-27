Путин: АЭС Аккую – флагманский проект России и Турции

Опубликовано: 23:24, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин, выступая на церемонии по случаю поставки ядерного топлива на АЭС Аккую, сообщил о крепнущих взаимовыгодных связях Москвы и Анкары, а также о планах по газовому сотрудничеству.

Президент России Владимир Путин выступил сегодня на церемонии поставки топлива на первую атомную электростанции Турции.

АЭС Аккую - крупнейший в истории российско-турецких отношений совместный проект, флагманский проект, заявил российский лидер в четверг на церемонии завода ядерного топлива на объект.

Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по видеосвязи, также, как и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, участие в церемонии приняли гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По мнению президента РФ, проект АЭС экономически выгоден обеим сторонам, также он способствует укреплению многопланового партнерства между Россией и Турцией, в основе которого лежат принципы добрососедства, взаимоуважения и учета интересов друг друга.

«Россия, безусловно, продолжит надежно обеспечивать Турцию энергетическими ресурсами, прежде всего природным газом. Кстати говоря, после того как «Аккую» заработает на полную мощность, мы, конечно, меньше будем, наверное, поставлять природного газа в Турцию. Это дорогой продукт сегодня»,

– сообщил Путин.

Российский президент заявил, что сотрудничество двух стран по поставкам газа в третьи страны по рыночным ценам будет активизировано, для чего в Турции планируется создать региональный газовый хаб.

Также Россия и Турция расширят сельскохозяйственное взаимодействие, и продолжат сотрудничество в сфере туризма - двусторонние авиаперевозки будут увеличены. Продолжится углубление торгового и экономического взаимодействия, наращивание товарооборота и инвестиций. По итогам прошлого года, напомнил Путин, взаимный товарооборот превысил $62 млрд.

Российская сторона готова и дальше оказывать Турции содействие в решении проблем, возникших в связи с разрушительным землетрясением, вскоре в страну будет направлена крупная партия стройматериалов.

Лидер России указал на символизм того, что ядерная отрасль запускается в Турции в год 100-летия ее основания. Строить АЭС Аккую «Росатом» начал в апреле 2018 года.

«Хочу особо отметить, что российские и турецкие специалисты-атомщики – инженеры, рабочие – трудятся очень слаженно и дружно, благодаря чему сооружение АЭС идет в полном соответствии с утвержденным графиком, причем возводятся сразу, как уже отмечалось здесь, все четыре энергоблока на реакторах поколения «три плюс» общей мощностью 4800 мегаватт»,

– добавил он.

АЭС Аккую на данный момент - самая крупная атомная стройка в мире, заметил российский президент, причем две трети работников на ней - граждане Турции. Россия готовит для АЭС турецких специалистов - соответствующее образование получили в российских вузах уже почти 300 человек.

«В Турции также действует специальный центр «Росатома» по обучению будущего технического персонала «Аккую» с преподаванием на турецком языке. О чем это говорит? Это не только станция строится – в Турции создается новая высокотехнологичная атомная отрасль экономики, новая отрасль экономики создается в Турции – вот что важно»,

– сказал российский президент.

В будущем станция сможет на 10% обеспечивать Турцию энергией. Многоуровневая система безопасности на ЭАС является одной из самых современных и надежных в мире, подчеркнул он.

Также Путин отметил, что личный вклад в проект турецкого президента. Эрдоган многое делает для Турции, он ставит амбициозные задачи и уверенно идет к их осуществлению, сказал президент. Также турецкий лидер уделяет большое внимание российско-турецким отношениям, о чем свидетельствует и совместная церемония на АЭС.

«Мы со своей стороны такой настрой, безусловно, поддерживаем и убеждены, что тесное сотрудничество, партнерство России и Турции носит взаимовыгодный характер, отвечает коренным интересам народов наших стран, государств и идет на благо региональной и международной стабильности в целом»,

– заключил президент России.