Провинции Турции продолжают бороться с лесными пожарами

Лесные пожары продолжают полыхать и разрастаться в двух провинциях Турции – Чанаккале и Синоп. В безопасные места пришлось эвакуировать свыше 250 местных жителей.

В провинциях Чанаккале и Синоп в Турции продолжают разрастаться масштабные лесные пожары, пишут СМИ.

Огонь стремительно расширяется из-за сильного ветра. Местным властям пришлось приостановить доступ к историческому району Галлиполийской битвы.

Губернатор Чанаккале Омер Тораман заявил, что в связи с пожарами свыше 250 местных жителей были эвакуированы в более безопасные места.

В тушении возгораний участвуют 12 самолетов, 12 вертолетов, около 100 единиц наземной техники и 560 огнеборцев.