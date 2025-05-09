Протесты в Грузии – к Тбилисскому госуниверситету стянула полиция

В Грузии сегодня на улицы вышли протестующих против приговора, который вынес суд против одного из ранее задержанных участников митингов. Молодой человек получил 4,5 года тюрьмы.

Протестная акция проходит этим вечером в Тбилиси, протестующие перекрыли проспект Чавчавадзе в центре города.

Митинг связан с приговором 21-летнему Мате Девидзе, который ранее огласил Тбилисский суд. Молодой человек получил 4,5 года тюрьмы за нападение на полицейских – в ходе протестов 19 ноября прошлого года Девидзе ударил трех правоохранителей флагштоком.

Вечером 12 июня у Тбилисского госуниверситета разбит палаточный городок, участники протестной акции планируют оставаться на проспекте всю ночь.

Возле университета мобилизована полиция.