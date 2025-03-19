Вестник Кавказа

В Грузии оштрафовали экс-президента Зурабишвили

В Грузии оштрафовали экс-президента Зурабишвили
Бывшего президента Грузии оштрафовали почти на $2 тыс. Причиной стало протестное шествие 3 марта, в котором приняла участие Зурабишвили.

В Грузии оштрафовали экс-президента страны Саломе Зурабишвили.

Размер штрафа составляет 5000 лари ( около $1,8 тыс). Штраф назначен за нарушение закона "О собраниях и манифестациях" и связан с перекрытием 3 марта участниками акции протеста проспекта Руставели в Тбилиси.

В тот день в протестном марше на проспект Руставели вышли матери протестующих, которые ранее были арестованы правоохранителями. В марше 3 марта участие приняла Зурабишвили.

В случае неуплаты штрафа Зурабишвили грозит административный арест на 15 суток.

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