Вестник Кавказа

Прорывные проекты принесли Северной Осетии  250 млн рублей

Химическая лаборатория
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Бюджет республики получил 250 млн в результате реализации прорывных проектов.  Показатель выпуска товаров вырос на 125,4%.

Более 250 млн рублей получила Северная Осетия в результате воплощения в жизнь так называемых прорывных проектов.

«Реализуемые в Северной Осетии прорывные проекты принесли в 2023 году в бюджеты всех уровней 250 миллионов рублей уплаченных налогов»

– руководитель кабинета министров РСО - Алания Борис Джанаев

По его словам, в регионе были достигнуты положительные показатели по главным направлениям развития как в социальной, так и в экономической сферах.

 В частности, Джанаев обратил внимание на рост такого показателя как выпуск товаров, который за отчетный период повысился на целых 125,4%.

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