Прохудившийся газопровод оставил без газа часть Махачкалы

Газовые службы Дагестана обнаружили утечку "голубого топлива" на газопроводе высокого давления, после чего без газоснабжения в столице остались три поселка в Советском районе и снижено давление в большей части Ленинского района.

Сегодня утром на газопроводе высокого давления, снабжающего газом дома жителей столицы Дагестана Махачкалы, была обнаружена утечка, сообщила пресс-служба администрации города.

"Утечку обнаружили на газопроводе высокого давления диаметром 500 мм. Из-за этого в большей части Ленинского района будет слабое давление газа, при этом его не будет в поселке Новый Хушет и в южной части поселка Новый Кяхулай"

- горадминистрация Махачкалы

Также без газа в домах на время ремонта останутся жители трех поселков в Советском районе города - Амет-хан-Султан, Новые Тарки и Кяхулай, передает "АиФ-Дагестан".

Сейчас на месте аварии работают сотрудники газоснабжающей организации: сколько продлится ремонт, пока неизвестно, однако подачу газа в дома горожан восстановят сразу после их завершения, заверили в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала".