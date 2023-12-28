Все районы Ингушетии получат газ к 2026 году

Власти Ингушетии планируют уже к 2026 году полностью завершить техническую газификацию региона – это обеспечит и каждой школе и больнице, и всем жителям республики Ингушетии стабильное и безопасное газоснабжение.

Уже к 2026 году власти Ингушетии смогут полностью завершить работы по технической газификации республики, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"К 2026 году будет полностью завершена техническая газификация республики. Уже идет реконструкция ГРС "Кантышево" и строительство нового газопровода к ГРС "Назрань-2". Наша цель - чтобы в каждом доме, школе и больнице Ингушетии было стабильное и безопасное газоснабжение"

- Махмуд-Али Калиматов

Для этого проведена огромная работа по замене старых газовых сетей в Сунженском районе республики, которую провели специалисты АО "Газпром газораспределение Назрань". Также здесь уделяется особое внимание догазификации: уже подключили 766 домов, а до конца сентября газ в свои дома получат еще 250 семей.

Важно, чтобы каждая семья могла без лишних препятствий получить доступ к голубому топливу, поскольку газификация – это уверенность людей в завтрашнем дне, их безопасность и комфорт, - добавил глава региона, поблагодарив всех, кто участвует в этой работе.