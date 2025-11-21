Проект железнодорожного сообщения между Израилем и ОАЭ переходит в активную фазу реализации

Израиль и ОАЭ намерены в полной мере осуществить строительство железной дороги, которая соединит два государства. Новый коммерческий маршрут потенциально превратит Израиль в один из важнейших торговых центров региона.

Строительство железной дороги между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами достигло значительного прогресса и будет развиваться дальше после почти двухлетней паузы, несмотря на военный конфликт и гуманитарный кризис в секторе Газа.

В прошедшие выходные в Абу-Даби прибыла делегация Министерства транспорта Израиля совместно с главой ведомства Мири Регев. Подготовительные работы велись в тайне, на фоне политической напряженности из-за военных действий Израиля в анклаве.

По данным израильских СМИ, строительство высокоскоростного поезда будет способствовать развитию торговых отношений между странами Персидского залива и Израилем. Реализация совместного проекта создаст новую транспортную артерию для коммерческих маршрутов, который потенциально может придать Израилю статус главного логистического узла региона.

В рамках анонсированного плана грузы из индийского порта Мундра будут переправлены в ОАЭ морем, чтобы наземным маршрутом через Саудовскую Аравию и Иорданию достигнуть израильского порта Хайфа, который станет промежуточным пунктом для осуществления экспорта в Европу.

Израиль в свою очередь намеревается создать благоприятные условия без длительного бюрократического оформления для прямого въезда грузовиков из ОАЭ.