Активами ЛУКОЙЛа заинтересовалась компания из ОАЭ

Зарубежные активы российской компании ЛУКОЙЛ, находящейся под американскими санкциями, привлекли внимание инвестиционной группы из Объединенных Арабских Эмиратов — International Holding Company.
Подтвердив интерес к активам ЛУКОЙЛа, компания IHC направила соответствующее уведомление Минфину США.
Во главе международной холдинговой компании стоит брат президента ОАЭ — шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян, который также руководит двумя суверенными фондами Абу-Даби.
Круг потенциальных покупателей активов ЛУКОЙЛа расширился после того, как Минфин США в пятницу разрешил компаниям вступать в переговоры с российской компанией вплоть до 13 декабря.
Ранее в число потенциальных участников торговых сделок по активам ЛУКОЙЛа входили такие компании, как ExxonMobil, Chevron и Carlyle. Швейцарский Gunvor вышел из игры, отозвав предложение после заявления властей США о том, что его сделка с ЛУКОЙЛом не получит одобрение.