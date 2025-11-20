Активами ЛУКОЙЛа заинтересовалась компания из ОАЭ

Инвестиционный холдинг из Эмиратов хочет купить иностранные активы российского нефтяного гиганта ЛУКОЙЛ, попавшего под американские санкции.

Зарубежные активы российской компании ЛУКОЙЛ, находящейся под американскими санкциями, привлекли внимание инвестиционной группы из Объединенных Арабских Эмиратов — International Holding Company.

Подтвердив интерес к активам ЛУКОЙЛа, компания IHC направила соответствующее уведомление Минфину США.

Во главе международной холдинговой компании стоит брат президента ОАЭ — шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян, который также руководит двумя суверенными фондами Абу-Даби.

Круг потенциальных покупателей активов ЛУКОЙЛа расширился после того, как Минфин США в пятницу разрешил компаниям вступать в переговоры с российской компанией вплоть до 13 декабря.

Ранее в число потенциальных участников торговых сделок по активам ЛУКОЙЛа входили такие компании, как ExxonMobil, Chevron и Carlyle. Швейцарский Gunvor вышел из игры, отозвав предложение после заявления властей США о том, что его сделка с ЛУКОЙЛом не получит одобрение.