Проект аэропорта "Архыз" согласуют до конца года

Госэкспертиза в ближайшие месяцы представит заключение по проекту аэропорта "Архыз". Первые в КЧР аэропорт начнут строить после получения всех документов.

По проекту аэропорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии до конца 2025 года должно быть получено заключение Главной государственной экспертизы, поделились в пресс-службе управляющей компании "Аэропорты регионов".

До конца года ожидается заключение по проектной документации и сметной стоимости инфраструктуры аэродрома. Еще через несколько месяцев, в первом квартале нового года, заключение по проекту аэровокзальной инфраструктуры.

В управляющей компании уточнили, что после того, как документы от Госэкспертизы будут получены, стартует оформление разрешения на строительство объекта, затем начнутся работы по подготовке инфраструктуры, передает РБК Кавказ.

"Будет проведено устройство временных дорог, налажено электроснабжение и водоснабжение строительной площадки, ее ограждение, построены временные здания и сооружения. Также в следующем году ожидается подведение итогов конкурсов по выбору подрядных организаций"

– управляющая компания

Ранее сообщалось, что запуск первой воздушной гавани в КЧР ожидается в 2029 году. В настоящее время ближайшие до курорта "Архыз" аэропорт находится в Минводах, в 200 км езды. Открытие аэропорта поблизости от курорта позитивно скажется на турпотоке в республику