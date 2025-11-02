Вестник Кавказа

Продолжить уничтожение боевиков ХАМАС пообещали в Израиле

Глава Минобороны Израиля подтвердил настрой на уничтожение боевиков ХАМАС. Он также подчеркнул, что еврейское государство намерено добиться демилитаризации Газы.

Израиль продолжит заниматься ликвидацией боевиков радикальной группировки ХАМАС. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Исраэль Кац.

"Политика Израиля в Газе ясна: Армия обороны Израиля работает над уничтожением тоннелей и ликвидацией боевиков ХАМАС без каких-либо ограничений в желтой зоне, находящейся под нашим контролем"

– руководитель оборонного ведомства

Он напомнил, что Израиль нацелен на возвращение тел всех погибших заложников, разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля отверг предложение главы Генштаба армии обменять боевиков ХАМАС, оставшихся в тоннелях в Рафахе, на тело погибшего бойца Хадара Голдина.

