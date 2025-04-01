Продолжение культового сериала снимут в Кисловодске

В Кисловодске пройдут съемки фильма "Папины дочки". Глава города заявил, что с нетерпением зрители будут ждать выхода картины с кадрами Кисловодска.

В Кисловодске снимут продолжение культового российского сериала "Папины дочки", сообщает пресс-служба администрации ставропольского города-курорта.

Известно, что будет снят полнометражный фильм, который станет продолжением сериала. Главные герои отправятся на курорт ради торжественного мероприятия.

Отмечается, что съемки картины начнутся 31 мая. В работе будут участвовать все главные полюбившиеся герои.

Глава Евгений Моисеев выразил признательность за выбор Кисловодска для проведения съемок. Он добавил, что зрители с нетерпением будут ждать выхода фильма атмосферными кадрами города.

Градоначальник также сказал, что съемочный процесс будет происходить на горе Кольцо. Он подчеркнул, что Кисловодск стал востребованной площадкой для создания новых фильмов.