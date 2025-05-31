Процесс евроинтеграции Грузии остановил сам Брюссель – Шалва Папуашвили

Председатель парламента Грузии прокомментировал письмо Герчинского и назвал два обвинения ЕС, которые по факту оказались ложными.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что ЕС потратил большое количество своих денежных и политических ресурсов ради двух абсолютно ложных утверждений: о принятии Грузией закона об иноагентах и об остановке грузинской евроинтеграции. Так он прокомментировал опубликованное сегодня письмо посла ЕС Павла Герчинского.

По словам политика, он имеет в виду следующие утверждения. Первое, что якобы закон об иноагентах, принятый весной текущего года, имел пророссийский характер: 31 мая 2025 года в силу вступил закон аналогичный американскому FARA. Второе – Грузия сама остановила процесс своей интеграции в Европейский союз, оно также не нашло подтверждения.

"Подтвердилось, что закон является американским, что процесс интеграции остановил сам Брюссель, и что в итоге все оказалось пустым сосудом. Нарратив не может изменить реальность. Правду нельзя вечно маскировать пропагандой"

— Шалва Папуашвили