Присоединение Азербайджана к D-8 позитивно повлияло на работу организации – генсек

Вступление Азербайджана в состав D-8 многое дало организации: за небольшой период времени Баку реализовал несколько инициатив.

Участие Азербайджана в работе D-8 после его вступления в состав организации положительно повлияло на ее работу, заявил ее генеральный секретарь Исиака Абдулгадир Имам в ходе выступления на медиафоруме D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности", который проходит в Баку.

Генсек выразил благодарность руководству Азербайджана за вступление в такую престижную организацию, указал, что Азербайджан уже воплотил в жизнь ряд инициатив.

"Вступление Азербайджана в данную организацию привело к позитивным изменениям в нашей работе"

– Исиака Абдулгадир Имам

Он подчеркнул, что впечатлен уровнем интереса, который проявили страны D-8 к медиафоруму, указал на планы продолжения сотрудничества не только в области экономики, но и в медиа, а также в сфере коммуникаций, отметил важность всех этих вопросов для региона.

"Эта организация еще больше укрепляет свои позиции. Мы работаем над повышением авторитета и влияния СМИ. Для нас важны диалог, беспристрастный обмен информацией и приверженность общим ценностям"

– Исиака Абдулгадир Имам

Генсек D-8 также поведал, что организация намерена открыть совместный центр вещания в области радио и телевидения для стран-участниц D-8. Еще одна инициатива заключается в создании школ журналистики, студенты которых будут получать стипендии.