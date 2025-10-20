Природный заказник откроют в Дагестане до конца года

Природный заказник "Рубасский" откроется в Дагестане до конца года. Площадь охраняемой природной зоны, которую создают на юге республики, составит свыше 90 млн кв м.
"До конца текущего года запланировано завершение создания нового государственного природного заказника регионального значения „Рубасский“. Объектом охраны станет урочище Шур-дере и прилегающие территории, расположенные в южных предгорьях Дагестана"
– пресс-служба Минприроды Дагестана
Объект охватит территории трех районов Дагестана – Дербентского, Сулейман-Стальского и Табасаранского районов.
Главной целью создания заказника называется работа по сохранению редких видов животных и растений, которые относятся к Красной книге. Например, в данной местности обитает около 250 видов позвоночных животных.