Природный пожар на 200 га пылает в Крыму

Сухая растительность горит на большой площади в Симферопольском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
"Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории Симферопольского района, вблизи села Трудолюбово"
– МЧС
С огнем борются пожарные министерства. Тушение ведется также с воздуха. Задействована служба пожаротушения, применяется техника администрации.
Борьба с огнем осложняется неблагоприятной погодой – высокой температурой воздуха, а также отсутствие осадков. Огонь прошел площадь 200 га.
В общей сложности в тушении участвуют 126 человек, они используют 25 единиц техники.
По последней информации, на 16.40 мск пожар удалось локализовать на площади 200 га. Кроме того, спасен от огня населенный пункт.