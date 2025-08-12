Вестник Кавказа

Природный пожар на 200 га пылает в Крыму

Масштабный природный пожар разгорается в Крыму, рассказали в МЧС. На данный момент огонь прошел площадь равную 200 га.

Сухая растительность горит на большой площади в Симферопольском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

"Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории Симферопольского района, вблизи села Трудолюбово"

– МЧС

С огнем борются пожарные министерства. Тушение ведется также с воздуха. Задействована служба пожаротушения, применяется техника администрации.

Борьба с огнем осложняется неблагоприятной погодой – высокой температурой воздуха, а также отсутствие осадков. Огонь прошел площадь 200 га.

В общей сложности в тушении участвуют 126 человек, они используют 25 единиц техники.

По последней информации, на 16.40 мск пожар удалось локализовать на площади 200 га. Кроме того, спасен от огня населенный пункт.

