Вестник Кавказа

Президент заключила альянс с оппозицией - правительство Грузии

Президент заключила альянс с оппозицией - правительство Грузии
© Фото: сайт президента Грузии
Зурабишвили обвиняют в политическом альянсе с оппозицией. Так высказался после интервью президента председатель парламента Грузии Папуашвили.

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" прокомментировали интервью президента Саломе Зурабишивли местным СМИ, в котором она высказала оппозиционные взгляды.

По мнению Зурабишвили, народ должен участвовать в выборах, после выборов необходимо создание коалиции.

"Единственные, с кем она общается, – это радикальная оппозиция. Это не только общение, это политический альянс"

– председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили

Он отметил, что для народа будет лучше, если правящая партия придет в парламент с конституционным большинством. При наличии сильного большинства, никто не сможет сомневаться насчет парламента.

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