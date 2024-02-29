Президент заключила альянс с оппозицией - правительство Грузии

Зурабишвили обвиняют в политическом альянсе с оппозицией. Так высказался после интервью президента председатель парламента Грузии Папуашвили.
В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" прокомментировали интервью президента Саломе Зурабишивли местным СМИ, в котором она высказала оппозиционные взгляды.
По мнению Зурабишвили, народ должен участвовать в выборах, после выборов необходимо создание коалиции.
"Единственные, с кем она общается, – это радикальная оппозиция. Это не только общение, это политический альянс"
– председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили
Он отметил, что для народа будет лучше, если правящая партия придет в парламент с конституционным большинством. При наличии сильного большинства, никто не сможет сомневаться насчет парламента.