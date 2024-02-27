Президент Грузии идет к революции – власти

Деятельность Саломе Зурабишвили в ближайшее время начнет становиться все более радикальной, направленной на дестабилизацию, и тенденция продолжит ухудшаться к выборам. Такое мнение выразила вице-премьер Грузии.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили совершает все более и более резкие поступки, заявила вице-премьер Теа Цулукиани.

Она констатировала, что фактически президент уже ничем не сможет удивить общественность – дальше просто уже некуда.

"Она прямо включена и, наверное, окажется еще более вовлеченной в революционные попытки"

– Тея Цулукиани

Политик добавила, что чем ближе выборы в парламент Грузии 2024, тем более очевидно становится: при любых итогах оппозиционеры будут провоцировать дестабилизацию, ведь другого варианта развития событий они не рассматривают.

Импичмент президенту Грузии

Ранее правящая "Грузинская мечта" попыталась объявить импичмент президенту из-за зарубежных поездок, которые Саломе Зурабишвили не согласовала с правительством. Однако отставка президента провалилась, так как ее инициаторы не смогли набрать нужного количества голосов депутатов.