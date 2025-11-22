Президент Южной Кореи совершает официальный визит в Турцию

В столице Турции сегодня прошла церемония официальной встречи президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена – президент Турецкой Республики встречал высокого гостя у президентского комплекса в Анкаре.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен сегодня прилетел в Анкару с официальным визитом, церемония официальной встречи высокого гостя президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла у президентского комплекса в Анкаре.

Лидеры двух стран сфотографировались на фоне государственных флагов, после чего стартовала их двусторонняя встреча один на один, в ходе которой они обсудили уровень отношений между Турцией и Южной Кореей, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Затем делегации двух стран перешли к межправительственным переговорам, которые возглавили президенты Турции и Южной Кореи. С турецкой стороны на них присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Ожидается, что по итогам переговоров руководители двух стран проведут совместную пресс-конференцию, после чего состоится официальный ужин.