Президент США окончательно отказался от участия в саммите G20

Глава Белого дома подтвердил, что пропустит ближайший саммит "Большой двадцатки". Он пройдет в ЮАР в конце текущей недели.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен участвовать в саммите стран G20 ("Большая двадцатка") в Южной Африке. Об этом он сообщил 18 ноября в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии.

"Я не поеду в Южную Африку на саммит G20"

– американский лидер

Ранее глава Белого дома сообщал, что американских представителей не будет на этом мероприятии. Он назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на то, что в этой стране угнетаются права белого населения.

Напомним, саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября.