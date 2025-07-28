Президент США и глава Еврокомиссии обсудили пошлины против торговых партнеров РФ

На встрече в Шотландии глава Белого дома и председатель ЕК обсудили вопрос о сокращении сроков введения американских пошлин в отношении торговых партнеров России.

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждали вопрос о сокращении сроков введения американских пошлин против торговых партнеров России, рассказал представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Да, этот вопрос поднимался в ходе консультаций"

- Стефан Де Кеерсмакер

Напомним, что переговоры Дональда Трампа и Урсулы фон дер Ляйен прошли в Шотландии 27 июля.

По их итогам, они заключили торговое соглашение, согласно которого ЕС не будет взимать пошлины на американские товары, при этом пошлина на европейский товары, ввозимые в Штаты, составит 15%. Пошлина на сталь и алюминий из Европы останется прежней и составит 10%.

Дональд Трамп подчеркнул, что эта сделка – самая крупная в истории.