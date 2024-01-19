Вестник Кавказа

Президент России наградил аэропорт Минвод орденом Почета

Аэропорт в Минеральных водах Ставропольского края
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт в Минводах награжден орденом Почета. Указ о награждении подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Международный аэропорт Минеральные Воды награжден знаком отличия – орденом Почета. Указ о награждении сотрудников транспортного объекта подписал российский лидер Владимир Путин. 

Глава государства отметил большой вклад коллектива аэровокзала в развитие гражданской авиации, а также профессионализм сотрудников аэропорта. 

Напомним, что аэропорт в Минводах является ключевым узлом воздушных перевозок региона. Так, за прошлый год воздушная гавань приняла около 4,8 млн пассажиров. В мае этого года открылся новый аэровокзала, который может принять до 1 тыс человек в час.

