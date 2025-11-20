Президент РФ совершит госвизит в Индию 4-5 декабря

Президент России Владимир Путин 4-5 декабря посетит Индию с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.
Визит будет совершаться по приглашению индийского премьер-министра Нарендры Моди.
"Визит имеет важное значение, дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы"
– Кремль
Президент РФ проведет переговоры как с премьером, так и с президентом Индии Дроупади Мурму. Также Путин примет участие в 23-м ежегодном саммите "Индия-Россия".
Москва и Нью-дели по итогам переговоров примут совместное заявление, также будет подписаны двусторонние межведомственные и коммерческие документы.
По оценкам МИД Индии, государственный визит Владимира Путина позволит оценить прогресс в отношениях двух стран и наметить пути развития сотрудничества.
"Предстоящий государственный визит предоставит возможность руководству Индии и России проанализировать прогресс в двусторонних отношениях, сформулировать видение укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства и обменяться мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес"
– МИД Индии