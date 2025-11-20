Президент РФ совершит госвизит в Индию 4-5 декабря

Российский лидер на следующей неделе прибудет в Индию с государственным визитом. Он проведет переговоры с премьером и президентом Индии, а также примет участие в саммите "Индия-Россия".

Президент России Владимир Путин 4-5 декабря посетит Индию с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу.

Визит будет совершаться по приглашению индийского премьер-министра Нарендры Моди.

"Визит имеет важное значение, дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы"

– Кремль

Президент РФ проведет переговоры как с премьером, так и с президентом Индии Дроупади Мурму. Также Путин примет участие в 23-м ежегодном саммите "Индия-Россия".

Москва и Нью-дели по итогам переговоров примут совместное заявление, также будет подписаны двусторонние межведомственные и коммерческие документы.

По оценкам МИД Индии, государственный визит Владимира Путина позволит оценить прогресс в отношениях двух стран и наметить пути развития сотрудничества.

"Предстоящий государственный визит предоставит возможность руководству Индии и России проанализировать прогресс в двусторонних отношениях, сформулировать видение укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства и обменяться мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес"

– МИД Индии