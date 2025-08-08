Вестник Кавказа

Президент Казахстана посетит Киргизию с официальным визитом

© Фото: пресс-служба президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу, 22 августа, с официальным визитом отправится в Бишкек, где проведет переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и поучаствует в заседании межгоссовета двух стран.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев готовит официальный визит в столицу Киргизии Бишкек, который он совершит по приглашению президента страны Садыра Жапарова, сообщает Аккорда.

"В Бишкеке состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества"

- Акорда

Визит главы государства состоится уже послезавтра, 22 августа. Также в Бишкеке пройдет заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана, в котором примут участие президенты двух стран.

