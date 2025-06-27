Киргизская Чолпон-Ата примет межправсовет ЕАЭС

В городе Чолпон-Ата на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии сегодня стартует межправительственный совет стран-участников Евразийского экономического союза, который согласует концепцию развития общих рынков.

Сегодня в Чолпон-Ате на побережье озера Иссык-Куль (Киргизия) пройдет 43-е заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), в рамках которого пройдут включены киргизско-российский экономический форум, а также заседания ЕМПС в узком и расширенном составе.

В работе форума примут участие премьер-министры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за исключением армянского премьера Никола Пашиняна, который находится в краткосрочном отпуске – его заменит вице-премьер Армении Мгер Григорян, передает Sputnik Казахстан.

Темами встреч глав правительств станут углубление интеграции в ЕАЭС в области таможенного регулирования, транспорта, биржевых торгов, формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, а также в сфере охраны природы.

"Будет утверждена программа развития биржевых торгов на общем биржевом рынке товаров в рамках ЕАЭС. Стороны рассмотрят актуализацию плана мероприятий по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2024-2026 годы"

- пресс-служба правительства России

Еще одной немаловажной темой одного из заседаний премьеров стран-участниц объединения станут вопросы подходов к регулированию климатической повестки, сообщает сайт ЕАЭС.