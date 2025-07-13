Президент Грузии помилует оппозиционеров в обмен на участие в выборах

Грузинский президент сообщил, что его предложение к оппозиционерам – принять участие в муниципальных выборах и быть помилованными – остается в силе.

У попавших в тюрьму грузинских оппозиционеров все еще остается шанс получить помилование – президент подпишет его, если они согласятся баллотироваться на муниципальных выборах, которые состоятся 4 октября, подтвердил сам Михаил Кавелашвили.

"Это возможность, если они ей воспользуются. С моей стороны, конечно, это предложение остается в силе"

– Кавелашвили

Президент подчеркнул, что, согласившись на такой шаг, оппозиция сможет продемонстрировать жителям страны свои возможности – ведь оппозиционеры регулярно заявляют, что избирателям стоит предпочесть именно их, а не представителей правящей партии.

Кавелашвили пояснил, что именно оппозиция должна быть источником альтернативной и при этом здоровой позиции, в этом и заключается ее суть как явления. Однако как раз такой оппозиции, уверен президент, в Грузии нет – грузинская оппозиция занимается только "вредительством".

Напомним, ранее восемь лидеров оппозиции были отправлены в тюрьму за отказ явиться на заседание следственной комиссии при парламенте. Это Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Ника Мелия, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили и Гиви Таргамадзе. Кроме тюрьмы, они в течение двух лет не смогут занимать госдолжности, то есть баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных органов.