Президент Грузии подтвердил настрой на членство в ЕС

Михаил Кавелашвили сообщил, что Грузия по-прежнему готова стать частью ЕС. При этом он отметил, что национальные интересы республики должны быть защищены.

"Мы полностью осведомлены, и наши граждане также проинформированы о том, что мы стремимся стать членами Европейского союза, частью Европы. Однако мы хотим сделать это, придерживаясь ценностей, которые мы отстаивали веками"

– Михаил Кавелашвили

При этом он подчеркнул, что Грузия хочет, чтобы ее национальные интересы были четко защищены.

Президент республики также прокомментировал заявление посла ЕС Павла Герчинского, который отметил, что "страна не может стать членом Евросоюза с законами, принятыми в Грузии".

"Пересмотр законодательства будет внутренним делом, при условии партнерства, диалога и тщательной оценки того, какие законы могут противоречить международным стандартам. Это не тот случай, когда мы действуем исключительно в соответствии с нашими пожеланиями, особенно в юридических вопросах. При обсуждении закона мы должны тщательно проанализировать, каким образом он противоречит международному праву. Мы готовы к этому; мы постоянно выражаем свою готовность"

– президент Грузии

Он добавил, что послание посла ЕС не соответствует фундаментальным целям ЕС, который был создан для того, чтобы служить интересам всех его членов.

"Наш путь к вступлению в ЕС начался не вчера. У нас было устойчивое стремление стать частью Европы и принадлежать к этому сообществу; это было глубинное желание наших предков, охватывавшее многие поколения"

– грузинский президент