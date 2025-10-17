Президент Египта провел встречу с Шойгу

В Египте состоялась встреча президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси и секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, информирует канцелярия египетского лидера.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу"
– канцелярия
Стороны обсудили сотрудничество Москвы и Каира, в частности проекты российской промзоны в районе Суэцкого канала и строительство атомно станции "Эль-Дабаа".
Президент Египта попросил передать приветствия российскому лидеру Владимиру Путину и высоко оценил отношения РФ и Египта.
"Президент начал встречу с просьбы передать приветствия российскому президенту Владимиру Путину, заявив, что Египет высоко ценит тесные отношения с Россией"
– канцелярия
Ранее в пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что Шойгу в рамках визита в Каир возглавляет межведомственную делегацию, которая прибыла для проведения переговоров с высшим политическим и военным руководством Египта.
"В числе приоритетных направлений - обсуждение перспектив реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в сферах военного и военно-технического сотрудничества"
– пресс-служба