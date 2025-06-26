Президент Беларуси отметил работу Трампа по достижению мира на Южном Кавказе

Президенты Беларуси и США провели разговор по телефону. В ходе беседы Лукашенко отметил работу Трампа по достижению мира на Южном Кавказе и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мира на Южном Кавказе, рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт по итогам телефонного разговора двух президентов.

Она добавила, что Александр Лукашенко и Дональд Трамп также обсуждали ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке в целом.

"Лукашенко уверен, что по этим вопросам будет прогресс"

- Наталья Эйсмонт

Напомним, что 8 августа Вашингтон принял встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ней также принял участие Дональд Трамп.

По ее итогам, стороны подписали совместную декларацию и провели процедуру парафирования текста мирного договора.