Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Ирана

Верительные грамоты нового посла Ирана в Баку принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он обсудили отношения двух стран и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Ирана Моджтабы Демирчилу.

Ильхам Алиев также провел беседу с новым послом. Он с удовлетворением вспомнил вчерашний телефонный разговор с президентом Ирана и обсуждения, проведенные в ходе визита Масуда Пезешкиана в Азербайджан. Он отметил, что это открыло новую страницу в развитии отношений между двумя странами.

Президент Азербайджана еще раз подчеркнул, что Баку осуждает эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и выразил соболезнования в связи с гибелью иранских граждан в ходе противостояния.

Моджтабы Демирчилу, в свою очередь, заявил, что руководство Ирана также уделяет особое внимание развитию отношений с Азербайджаном. Он поблагодарил Баку за твердую позицию в конфликте и помощь в эвакуации иранских и иностранных граждан через страну.

Кроме того, на встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о будущем развитии двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в различных сферах.