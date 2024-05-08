Президент Азербайджана принял главу парламента Болгарии

Азербайджан укрепляет связи с Болгарией – сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Народного собрания Болгарии Наталию Киселову, которая участвует в работе 65-й пленарной сессии ПА ОЧЭС в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял председателя Народного собрания (парламента) Болгарии Наталию Киселову.

На встрече глава государства отметил стратегический характер отношений между двумя странами, подчеркнув, что ими реализуется ряд совместных проектов, в частности – в энергетической сфере, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Азербайджанский лидер также отметил, что визит Наталии Киселовой для участия в заседании Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЕС) в Баку – это прекрасная возможность для обсуждения вопросов, касающихся двусторонней повестки дня.

Гостья также отметила высокий уровень отношений между странами, которые развиваются в соответствии с Совместной декларацией о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Болгарией. В частности, она поблагодарила Фонд Гейдара Алиева и его президента Мехрибан Алиеву за реставрацию архитектурно-музейного заповедника "Трапезица" в болгарском городе Велико-Тырново.

Также стороны отметили успешное сотрудничество и взаимную поддержку и согласились в том, что у двух стран есть широкие возможности для дальнейшего укрепления связей в торгово-экономической, энергетической сферах и других направлениях.