Вестник Кавказа

Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Будапешт

Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Будапешт
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает рабочий визит в Венгрию – в международном аэропорту венгерской столицы главу государства встречали министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока и другие официальные лица.

Сегодня, 20 мая, самолет президента Азербайджана Ильхама Алиева совершил посадку в международном аэропорту Будапешта имени Ференца Листа, где его встречали министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока и другие официальные лица.

Глава Азербайджана прибыл в страну по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в воздушной гавани столицы в честь главы государства был выстроен почетный караул, его встречали встречали министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока и другие официальные лица, передает АЗЕРТАДЖ.

Программа визита в страну Ильхама Алиева пока не раскрывается.

Напомним, президент Азербайджана совершил официальный визит в Венгрию в январе 2023 года и рабочий визит в августе того же года, а премьер-министр Венгрии побывал с рабочими визитами в Азербайджане в ноябре 2023 года, июле и ноябре 2024 года.

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