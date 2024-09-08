Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Будапешт

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает рабочий визит в Венгрию – в международном аэропорту венгерской столицы главу государства встречали министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока и другие официальные лица.

Сегодня, 20 мая, самолет президента Азербайджана Ильхама Алиева совершил посадку в международном аэропорту Будапешта имени Ференца Листа, где его встречали министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока и другие официальные лица.

Глава Азербайджана прибыл в страну по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в воздушной гавани столицы в честь главы государства был выстроен почетный караул, его встречали встречали министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока и другие официальные лица, передает АЗЕРТАДЖ.

Программа визита в страну Ильхама Алиева пока не раскрывается.

Напомним, президент Азербайджана совершил официальный визит в Венгрию в январе 2023 года и рабочий визит в августе того же года, а премьер-министр Венгрии побывал с рабочими визитами в Азербайджане в ноябре 2023 года, июле и ноябре 2024 года.