Премьер-министр и глава Минобороны Израиля посетили Сирию

В Сирии сегодня побывала масштабная делегация Израиля, возглавляемая премьер-министром страны. Визит состоялся на фоне попыток США добиться от Израиля и САР подписать соглашение о безопасности.

Руководство Израиля во главе с премьер-министром посетило 19 ноября Сирию. Об этом сообщают израильские средства массовой информацию.

Биньямна Нетаньяху сопровождал в поездке ряд министров, в том числе глава Минобороны Исраэль Кац.

"Они заслушали брифинги о ситуации в регионе. Визит проходит на фоне усилий США по заключению соглашения о безопасности между Израилем и Сирией"

– гостелерадиокомпания Kan

Помимо Нетаньяху и Каца, в состав израильской делегации входили глава МИД Гидеон Саар, начальник Генштаба армии Эяль Замир и глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини.

По словам израильских источников, на которые ссылается гостелерадиокомпания, переговоры зашли в тупик из-за позиции Израиля. Они пояснили, что еврейское государство не собирается принимать требование президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа об отводе израильских войск со всех позиций, которые были захвачены ими на юге САР после того, как бывший лидер страны Башар Асад покинул президентский пост.