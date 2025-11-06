Премьер Грузии встретится с Папой Римским

В Ватикане пройдет встреча Папы Римского и грузинской делегации во главе с премьером Кобахидзе.
Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе проведет встречу с Папой Римским Львом XIV.
Как информирует Ватикан, встреча должна состояться сегодня, 24 ноября. В состав делегации Грузии войдут глава дипломатии республики Мака Бочоришвили, глава Минкульта Тинатин Рухадзе, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
Ожидается также встреча Кобахидзе с Госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Информации о повестке встречи пока не поступало.
Отметим, что в конце октября состоялась встреча понтифика с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Стороны затронули нормализацию между Баку и Ереваном.