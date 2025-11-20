Премьер Грузии: граждане смогут голосовать только на территории страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил, зачем в стране будет изменен "Избирательный кодекс".
Ранее в Тбилиси сообщили, что участвовать в выборах в Грузии смогут все граждане страны, но только на ее территории.
"Неправильно, чтобы судьбу людей, живущих в Грузии и на которых больше всего отразятся результаты выборов, решала бы группа людей, живущих за пределами страны"
– Ираклий Кобахидзе
Он добавил, что живущие за границей должны хотя бы на день приехать в Грузию, чтобы "увидеть своими глазами, что происходит, и принять решение".
Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили отметил, что на граждан, проживающих за границей, оказывается жесткое информационное и политическое давление, что было ясно видно на парламентских выборах прошлой осенью.
Планируется, что в Грузии граждане смогут голосовать только по месту прописки.