Премьер Грузии: граждане смогут голосовать только на территории страны

Кобахидзе объяснил планируемые изменения "Избирательного кодекса" в Грузии. По его словам, гражданин должен приехать в Грузию и увидеть ситуацию своими глазами, чтобы проголосовать.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил, зачем в стране будет изменен "Избирательный кодекс".

Ранее в Тбилиси сообщили, что участвовать в выборах в Грузии смогут все граждане страны, но только на ее территории.

"Неправильно, чтобы судьбу людей, живущих в Грузии и на которых больше всего отразятся результаты выборов, решала бы группа людей, живущих за пределами страны"

– Ираклий Кобахидзе

Он добавил, что живущие за границей должны хотя бы на день приехать в Грузию, чтобы "увидеть своими глазами, что происходит, и принять решение".

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили отметил, что на граждан, проживающих за границей, оказывается жесткое информационное и политическое давление, что было ясно видно на парламентских выборах прошлой осенью.

Планируется, что в Грузии граждане смогут голосовать только по месту прописки.