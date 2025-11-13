Представители Москвы и Астаны обсудили угрозы безопасности

Межмидовские консультации по противодействию угрозам безопасности провели Россия и Казахстан. Их участники заявили о настрое на развитие сотрудничества.

Представители министерств иностранных дел России и Казахстана провели консультации, посвященные сотрудничеству в борьбе с рядом угроз, в том числе терроризмом, такое сообщение распространил МИД РФ.

В нем говорится, что Москву на мероприятии представляла делегация под руководством директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петра Ильичева. Казахстанскую делегацию возглавил директор департамента международной безопасности МИД РК Арсен Омаров.

"В ходе заседания стороны обменялись развернутыми оценками развития ситуации с региональными и глобальными угрозами безопасности, обсудили различные аспекты взаимодействия России и Казахстана в борьбе с терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков"

– МИД РФ

При этом в ходе обсуждений отдельное внимание участники уделили упрочению механизмов обеспечения безопасности в рамках ООН и региональных организаций, в том числе таких как ОДКБ, СНГ и ШОС.

Кроме того, в ходе встречи дипломаты еще раз отметили сходство позиций Москвы и Астаны по противодействию новым вызовам и угрозам, указали на настрой на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.