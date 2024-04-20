Представители Баку и Еревана встретились на конференции в Стамбуле

Сегодня в Турции прошла всемирная конференция, в которой приняли участие министр сельского хозяйства Азербайджана и глава министерства экономики Армении.

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов встретился с министром экономики Армении Геворгом Папояном в ходе всемирной конференции Zero Waste Forum в Стамбуле, сообщил Геворг Папоян на своей официальной странице в соцсети.

Кроме того стороны встретились с главами министерств сельского хозяйства Турции, Ирана, Молдовы и Ирака.

Конференция была посвящена теме развития сельского хозяйства, в ней приняли участие около двух десятков министров этой области.