Представитель Израиля проведет переговоры с властями Ливана

Израиль намерен провести переговоры с правительственно-экономическими структурами Ливана. Дата предстоящей встречи пока не согласована.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал поручение направить представителя страны для переговоров с властями Ливана. Об этом сказано в сообщении канцелярии главы израильского правительства.
Вопросы подготовки визита возьмет на себя Совет нацбезопасности Израиля. Встречу планируется провести с представителями "правительственно-экономических структур Ливана".
"Это первая попытка создания основы экономических отношений и сотрудничества между Израилем и Ливаном"
– канцелярия премьера
Напомним, между Израилем и Ливан никогда не было дипломатических отношений. Бейрут не признает еврейское государство с момента его создания. Контакты между странами осуществляются через посредничество Соединенных Штатов.