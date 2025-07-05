Председатель Управления мусульман Кавказа летит в Саудовскую Аравию

Уже завтра Аллахшукюр Пашазаде отправится в Эр-Рияд. В ходе поездки он примет участие в презентации электронной платформы Всемирной исламской лиги (ВИЛ).

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде едет в Саудовскую Аравию. Соответствующую информацию подтвердили в самом УМК.

Приезд Пашазаде в Эр-Рияд ожидается 25 ноября.

В ходе поездки он будет участвовать в презентации электронной платформы Всемирной исламской лиги (ВИЛ).

На церемонии также будут присутствовать муфтии, видные ученые исламского мира, представители научных учреждений по фикху и шариату.

Напомним, несколько недель назад Аллахшукюр Пашазаде посещал Ватикан где встречался с Папой Римским Львом XIV.