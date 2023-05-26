Председатель КНР готов приложить усилия для развития сотрудничества с Азербайджаном

Опубликовано: 15:58, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Китайский лидер направил своему азербайджанскому коллеге по случаю Дня независимости. Он подчеркнул, что готов прикладывать усилия для развития двусторонних отношений.

Председатель КНР готов прилагать усилия для того, чтобы развивать отношения с Азербайджаном. Об этом говорится в поздравительном направлении Си Цзиньпина, адресованном Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

По словам китайского лидера, он ценит намерение президента Азербайджана укреплять сотрудничество двух стран.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что договоренности, которые были достигнуты достигнутые на сентябрьской встрече 2022 года в Узбекистане, эффективно реализуются.