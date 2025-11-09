Предприятие Botaş горит под Стамбулом

Мощный пожар произошел на предприятии турецкой компании Botaş, расположенном в пригороде Стамбула. С огнем борются десятки спасателей и пожарных.

Объект с подземными резервуарами для хранения газа пылает под Стамбулом, о ЧП сообщают турецкие СМИ.

По их информации, пожар начался предприятии Botaş, где хранится природный газ. Подземные резервуары объекта, расположенного в район Силиври, могут вмещать около 4,6 млрд кубометров газа.

Сейчас подача газа на объект прекращена. С огнем борются десятки пожарных расчетов и спасатели. Проведена эвакуация из расположенных рядом районов.