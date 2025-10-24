Праздничный салют окончился пожаром в Шымкенте

ЧП случилось накануне в Шымкенте (Казахстан) во время празднования Дня Республики. Фейерверк стал причиной крупного пожара.
Празднование Дня Республики в Шымкенте, расположенном на юге Казахстана, было омрачено пожаром, подробности ЧП рассказали в городском департаменте по ЧС.
Поздно вечером в субботу в честь государственного праздника был устроен салют. После него загорелась сухая трава.
Спасатели выяснили, что пламя охватило 250 "квадратов" сухой травы. С огнем боролись 18 пожарных.
В результате пожара никто не пострадал, отметили в департаменте.