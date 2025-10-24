Вестник Кавказа

Праздничный салют окончился пожаром в Шымкенте

Праздничный салют окончился пожаром в Шымкенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП случилось накануне в Шымкенте (Казахстан) во время празднования Дня Республики. Фейерверк стал причиной крупного пожара.

Празднование Дня Республики в Шымкенте, расположенном на юге Казахстана, было омрачено пожаром, подробности ЧП рассказали в городском департаменте по ЧС.

Поздно вечером в субботу в честь государственного праздника был устроен салют. После него загорелась сухая трава.

Спасатели выяснили, что пламя охватило 250 "квадратов" сухой травы. С огнем боролись 18 пожарных.

В результате пожара никто не пострадал, отметили в департаменте.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
595 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.