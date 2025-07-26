Вестник Кавказа

Прямые рейсы запустят между Абхазией и Санкт-Петербургом

Прямые рейсы запустят между Абхазией и Санкт-Петербургом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сухум и Санкт-Петербург свяжет прямое авиасообщение. Рейсы будут выполнять самолеты авиакомпании iFly.

Между Сухумом и Санкт-Петербургом запустят прямое авиасообщение. Первый полет ожидается примерно в середине августа, рассказали в Минэнерго Абхазии.

Авиаперевозками займется компания iFly на широкофюзеляжных Airbus A330. Туроператор "Библио-глобус" уточнил, что первый полет запланирован на 14 августа, второй – на 20 августа.

Далее перелеты будут выполняться регулярно дважды в неделю: по средам и воскресеньям, передало издание Sputnik Абхазия.

Напомним, что работа Сухумского аэропорта была восстановлена 1 мая 2025 года.

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