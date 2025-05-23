Прямые рейсы Сочи-Аланья откроются в декабре

В скором времени из Сочи в Аланью можно будет долететь прямым рейсом. Полетную программу запускает авиакомпания "ИрАэро".

Добраться из Сочи в Аланью и обратно скоро можно будет прямым рейсом на самолете, сообщает АТОР.

Полеты Сочи-Газипаша стартуют в следующем месяце, а точнее 12 декабря. Их будет совершать авиакомпания "ИрАэро".

Пассажиры будут отправляться в путь на самолетах SSJ 100. Частота полетов – раз в неделю. Рейсы будут совершаться по пятницам. Изменений не планируется до конца зимнего расписания.

Стоит отметить, что путь из Сочи в Аланью будет занимать всего два часа.

Цена билета без багажа в одну сторону будет начинаться от 7 670 рублей. Билет с багажом обойдется минимум в 10 630 рублей.